هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 06:39 م

شعار الأمم المتحدة على بوابة بمقر المنظمة في نيويورك. أرشيف رويترز

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة مغلقة بشأن سوريا يوم الخميس بعدما بدأت تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد.

وذكر الدبلوماسيون أن جلسة المجلس، الذي يضم في عضويته 15 دولة، لبحث الوضع في سوريا تأتي بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلنا بدء العملية العسكرية يوم الأربعاء، إن الهدف منها هو القضاء على "ممر الإرهاب" على حدود تركيا الجنوبية.

وجاء التحرك بعد أيام فقط من انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "قلق للغاية" من التطورات الأخيرة في شمال شرق سوريا وإن "أي عملية عسكرية يجب أن تحترم بشكل تام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف "يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. الأمين العام يعتقد أنه ليس هناك حل عسكري للصراع السوري".

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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