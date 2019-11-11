هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 12:36 م

اسطنبول (رويترز) - قال دبلوماسي وأحد الجيران يوم الاثنين إن مؤسس منظمة قامت بتدريب منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) توفي في اسطنبول.

وقال الجار إن جيمس لو ميسورييه مؤسس منظمة ماي داي رسكيو عثر عليه ميتا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين قرب منزله في حي باي أوغلو في وسط اسطنبول. وقال الدبلوماسي إن ملابسات وفاته غير واضحة.

ونُسب إلى منظمة الخوذ البيضاء الفضل في إنقاذ الآلاف في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا خلال سنوات من قصف قوات الحكومة السورية والقوات الروسية لهذه المناطق في إطار الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

وماي داي رسكيو منظمة غير هادفة للربح لها مكاتب في امستردام واسطنبول وتمول الأمم المتحدة وحكومات مختلفة مشروعاتها. ولم ترد ماي داي رسكيو على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني للاستفسار عن لو ميسورييه.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير)

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