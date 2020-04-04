القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث إن دبي أعلنت تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتبارا من الساعة الثامنة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوكالة إن دبي قررت اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة وحذرت المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية. وأضافت أن العمل سيستمر في منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبر ماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.
وسجلت الإمارات ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 1505 حالات.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد حسن)