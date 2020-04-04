هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2020 08:56 م

رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دبي يوم 31 مارس آذار 2020. تصوير: كريستوفر بايك - رويترز.

دبي/الرياض (رويترز) - فرضت إمارة دبي يوم السبت تمديدا لإجراءات العزل لأسبوعين في حين عزلت السعودية أحياء من جدة مع تشديد دول الخليج العربية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في المدن الكبرى.

وقالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث إن دبي أعلنت تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتبارا من مساء يوم السبت لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان يوم السبت إن السلطات أعلنت عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر اعتبارا من يوم السبت في إطار إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الوزارة "أنه سيتم السماح للسكان في الأحياء المشار إليها بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية، والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا". وأشار البيان إلى أنه سيتم أيضا منع الدخول والخروج من تلك الأحياء.

واتخذت المملكة إجراءات مماثلة في الأيام الماضية في مدن أخرى بما شمل الدمام وهي نقطة الدخول الرئيسية للإمدادات لقطاع النفط فيها.

والسعودية هي الأكثر تضررا بالمرض في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وسجلت حتى يوم السبت 2179 حالة إصابة و29 وفاة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن دبي قررت اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة وحذرت المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية. وأضافت أن العمل سيستمر في منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبر ماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.

ويمكن للسكان مغادرة منازلهم للأغراض الضرورية فقط ويسمح لفرد واحد من كل عائلة بالخروج في المرة. ولن يتأثر بالقرارات من يعملون في القطاعات الحيوية ومن تشملهم الإعفاءات من القيود.

وتم تعليق عمليات مترو وترام دبي لأسبوعين وعرضت السلطات حافلات مجانية وخفضا بنسبة 50 بالمئة على سيارات الأجرة طوال فترة سريان القيود.

وستجري الإمارة، التي أغلقت من قبل منطقة الراس التي تضم عددا كبيرا من العمالة الوافدة، اختبارات طبية واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان.

* عمليات التطهير

مددت الإمارات حظر التجول القائم أثناء الليل لأجل غير مسمى لتطهير الأماكن العامة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن حملة تطهير تشمل رش وتنظيف الشوارع والحدائق ومرافق النقل العام تتم بين الثامنة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي. ويتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال تلك الساعات.

وبدأت هذه الحملة في 26 مارس آذار وجرى تمديدها بالفعل قبل أسبوع حتى الخامس من أبريل نيسان.

وقالت الوكالة "أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني"، دون ذكر موعد انتهاء هذه الحملة.

وأعلنت الإمارات زيادة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، إذ جرى تشخيص إصابة المئات به منذ الأول من أبريل نيسان الجاري. وتنصح الإمارات الناس بارتداء الكمامات لدى مغادرتهم المنزل وفقا لما أدلت به متحدثة باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.

وأظهرت تغريدات نشرتها الحكومة أن الإمارات سجلت يوم السبت 241 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بما يرفع الإجمالي لديها إلى 1505 إصابات و10 وفيات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة قولها إنها سجلت أول وفاة بكوفيد-19 يوم السبت مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 479 مصابا بعد تسجيل 62 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والكويت وسلطنة عمان هما الدولتان الأقل تضررا بتفشي المرض في مجلس التعاون الخليجي. وسجلت عمان 277 حالة إصابة ووفاة واحدة حتى يوم السبت بينما يظهر آخر تحديث لصفحة قطر الرسمية عن انتشار المرض لديها يوم الجمعة أنها سجلت 1075 حالة إصابة وثلاث وفيات.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل ومروة رشاد وأحمد طلبة وليزا بارينجتون - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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