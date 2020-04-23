القاهرة (رويترز) - ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالإمارات يوم الخميس أنه تقرر فتح مراكز التسوق والمحلات التجارية اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وحتى العاشرة مساء اعتبارا من يوم الجمعة مع مراعاة الدخول بنسبة 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.
وأضاف المكتب في بيان أن حكومة دبي قررت السماح للمقاهي والمطاعم بمعاودة نشاطها مع مراعاة استقبال 30 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية كما تقرر استئناف خدمات النقل العام ومنها قطارات الأنفاق اعتبارا من 26 أبريل نيسان.
(تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)