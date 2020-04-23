هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2020 07:57 م

امرأة تسير في مركز للتسوق شبه خاو في دبي يوم 22 مارس اذار 2020. تصوير: رولا روهانا - رويترز.

القاهرة (رويترز) - ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالإمارات يوم الخميس أنه تقرر فتح مراكز التسوق والمحلات التجارية اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وحتى العاشرة مساء اعتبارا من يوم الجمعة مع مراعاة الدخول بنسبة 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.

وأضاف المكتب في بيان أن حكومة دبي قررت السماح للمقاهي والمطاعم بمعاودة نشاطها مع مراعاة استقبال 30 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية كما تقرر استئناف خدمات النقل العام ومنها قطارات الأنفاق اعتبارا من 26 أبريل نيسان.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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