هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2020 04:58 م

أحد الشوارع الخالية من المارة والسيارات بفعل حظر التجول الشامل في دبي في صورة بتاريخ 14 ابريل نيسان 2020. تصوير: أحمد جاد الله - رويترز.

دبي (رويترز) - قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر يوم الجمعة إن الإمارة، مركز الأعمال في دولة الإمارات، مددت حظر التجول على مدار 24 ساعة أسبوعا في إطار برنامج التعقيم الشامل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفرضت الإمارات حظر تجول ليليا على مستوى البلاد منذ 26 مارس آذار بسبب حملة التعقيم لكن دبي في الرابع من أبريل نيسان وسعت نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.

وسجلت الإمارات يوم الخميس 460 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بالفيروس ليرتفع العدد للإصابات إلى 5825 فضلا عن 35 حالة وفاة. ولا تقدم تفاصيل عن الحالات في كل من الإمارات السبع.

ولدى الإمارات ثاني أعلى عدد إصابات بين دول مجلس التعاون الخليجي الست بعد السعودية. وسجلت دول المجلس إجمالي إصابات يتجاوز 22 ألفا إضافة إلى ما يزيد على 140 وفاة.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنول وهشام عبد الخالق - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك