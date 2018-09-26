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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 09:46 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:46

جنود من جيش جنوب السودان شمال شرقي العاصمة جوبا في صورة من أرشيف رويترز

نيروبي (رويترز) - ذكرت دراسة مستقلة أن ما يقدر بنحو 190 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية بجنوب السودان وأنه بإضافة عوامل أخرى مثل النزوح وتعطيل المنشآت الصحية ونقص الغذاء يصل العدد إلى 383 ألفا على الأقل.

واندلع القتال في ديسمبر كانون الأول عام 2013 عقب خلاف سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.

وكان مسؤول بالأمم المتحدة قال في عام 2016 إن 50 ألف شخص قتلوا في الحرب التي أذكتها الخلافات العرقية، فضلا عن نزوح زهاء ربع السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون في كلية لندن للصحة وطب المناطق الاستوائية ونشرت نتائجها يوم الثلاثاء "توفي نحو 383 ألف شخص في جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية...العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير".

وجاء في البحث "رغم أنه من المنطقي وجود مظاهر لانعدام الأمن في جنوب السودان حتى بدون الحرب، إلا اننا على ثقة في أن الأغلبية الكبيرة من الوفيات البالغ عددها 190 ألف حالة تُنسب للحرب ذاتها".

وركز الباحثون في جمع البيانات على أولئك الذين سقطوا في القتال لكنهم بحثوا أيضا في مدى تأثير الحرب على عدد الوفيات الإجمالي بوضع عوامل منها الجوع ووفيات الأطفال حديثي الولادة.

وأوضحت الدراسة التي غطت الفترة بين ديسمبر كانون الأول 2013 وأبريل نيسان 2018 أن معظم الوفيات وقعت في ولايات جونقلي والوحدة ووسط الاستوائية وشرق الاستوائية. ووصل معدل الوفيات لذروته في عامي 2016 و2017.

وقال اتيني ويك اتيني المتحدث باسم الرئاسة إنه سيراجع البيانات الحكومية قبل أن يعلق على الأمر.

ووقع كير على اتفاقية سلام مع مشار وغيره من زعماء الفصائل المتمردة في أديس أبابا في وقت سابق من سبتمبر أيلول الجاري.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز