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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 01:07 م 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 13:07

مدنيون في حافلة خلال إجلائهم من دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية يوم الثلاثاء. تصوير: بسام خبيه - رويترز (reuters_tickers)