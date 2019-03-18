هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 02:47 م

بيروت (رويترز) - قالت الحكومة السورية يوم الاثنين إن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ستعود إلى سيطرتها بالقوة أو "بالمصالحات".

وقال وزير الدفاع السوري العماد علي عبد الله أيوب "الورقة المتبقية مع القوات الأمريكية هي قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وسنتعامل معهم إما بالمصالحات وإما بتحرير الأرض".

وأضاف أنه يتعين على الأمريكيين الخروج وسيخرجون.

واستعادت الحكومة السورية السيطرة على مناطق كبيرة عن طريق "المصالحات" التي تُبرم عادة بعد إلحاق الهزيمة العسكرية بمقاتلي المعارضة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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