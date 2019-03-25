هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 06:33 م

جنود إسرائيليون عند هضبة الجولان يوم الاثنين. تصوير: عمار عوض- رويترز

بيروت (رويترز) - وصفت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم الاثنين قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بأنه "اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وكان ترامب وقع مرسوما يوم الاثنين نص على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

وقالت وزارة الخارجية السورية في البيان "تحرير الجولان بكافة الوسائل المتاحة وعودته إلى الوطن الأم هو حق غير قابل للصرف‭‭"‬‬.

وأضافت أن القرار "يجعل من الولايات المتحدة العدو الرئيسي للعرب".

وذكر البيان أن لا شيء يمكن أن يغير "الحقيقة التاريخية بأن الجولان كان وسيبقى سورياً".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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