هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 11:52 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحملان وثيقة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في البيت الأبيض بواشنطن يوم الاثنين. تصوير: ليا ميلس - رويترز.

دبي (رويترز) - رفضت أربع دول خليجية يوم الثلاثاء قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، منها السعودية التي حذرت من أن تلك الخطوة ستضر عملية السلام وستؤثر على الاستقرار في المنطقة.

وإضافة إلى السعودية انتقدت البحرين وقطر والكويت، وجميعها حلفاء لواشنطن في المنطقة وتستضيف قوات أمريكية، اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم إسرائيل لهضبة الجولان في عام 1981 وقالت إنها أرض عربية محتلة.

وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية بأن القرار الأمريكي "ستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة".

وجاء في البيان "أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وأكدت المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة".

ووصف البيان هذا الإعلان بأنه مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

كما عبرت الكويت والبحرين عن أسفها لهذا القرار بينما دعت قطر إسرائيل إلى "ضرورة الامتثال لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي المحتلة بما فيها هضبة الجولان".

كان ترامب قد وقع يوم الاثنين خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن مرسوما يحمل اعترافا أمريكيا رسميا بأن الجولان أرض إسرائيلية.

(تغطية صحفية محمد الشريف وماهر شميطلي - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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