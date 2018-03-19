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مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا - صورة من أرشيف رويترز. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

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جنيف (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يوم الاثنين إن سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي وقد تشهد عودة تنظيم الدولة الإٍسلامية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية لا تقصى أحدا.

وقال لجمهور في معهد الدراسات العليا في جنيف "الحقيقة هي أن التقسيم الهادئ والطويل المدى لسوريا، الذي نشهده في اللحظة الراهنة في مناطق سيطرة مختلفة، سيكون كارثة ليس فقط على سوريا بل على المنطقة بأكملها".

وأضاف "من دون حل سياسي لا يقصي أحدا، بما يشمل من تم استبعادهم، وتحديدا الأغلبية السنة، ستعود داعش".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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