دي ميستورا: "ينبغي عمل المزيد" لتشكيل اللجنة الدستورية السورية

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 05:17 م

مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز

جنيف (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا يوم الثلاثاء عقب محادثات مع روسيا وإيران وتركيا إنه لا يزال "ينبغي عمل المزيد" في "الجهود الماراثونية" لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة.

وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحفي أنه سيرفع تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء وإلى مجلس الأمن يوم الخميس، وأنه يتوقع أن يستكمل خليفته جير بيدرسن عمله ابتداء من السابع من يناير كانون الثاني.

وقال دي ميستورا "ينبغي بذل المزيد من الجهد، لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف الذي تم إنجازه".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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