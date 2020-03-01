هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مارس, 2020 06:07 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث يوم الاحد. تصوير: امير كوهين - رويترز.

من دان وليامز

القدس (رويترز) - تحول ذعر من فيروس كورونا في مركز تجاري إسرائيلي إلى خلاف سياسي يوم الأحد عندما تبادل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس الاتهامات بنشر شائعات في محاولة لاجتذاب أصوات قبل يوم من انتخابات عامة تشهدها البلاد.

وقال شهود إن المتسوقين هرعوا لمغادرة الطوابق العليا للمركز التجاري في مدينة جيفاتاييم المتاخمة لتل أبيب بعد أن جاء رجل إلى عيادة هناك يشكو من أنه مريض.

وقالت الشاهدة هيلا ماتيرني لموقع واي نت الإخباري "سيطرت حالة هيستيرية كبيرة على الناس وأخرجوني فعلا من المركز التجاري. قرروا إخلاء الطوابق العليا من مركز التسوق وقالوا إن هناك ضحية لفيروس كورونا".

وقالت وزارة الصحة إنه يتم إجراء اختبارات للرجل الذي عاد إلى إسرائيل من الولايات المتحدة مرورا بإيطاليا. وأضافت أن بإمكان المركز استئناف نشاطه كالمعتاد.

وزار المركز التجاري جانتس القائد العسكري السابق المنتمي ليمين الوسط والمنافس الرئيسي لنتنياهو المنتمي لليمين في الانتخابات التي ستجرى يوم الاثنين، واتهم "مروجي الدعاية" من حزب ليكود الحاكم بالعمل على استغلال فيروس كورونا على الإنترنت.

وقال جانتس "جيفاتاييم معقل لأزرق أبيض" مشيرا إلى الحزب الذي يتزعمه. وأضاف أن نتنياهو "يعتزم تعطيل يوم الانتخابات بنشر الأخبار الكاذبة في أي مكان معروف بتأييد أزرق أبيض لتبقوا في بيوتكم".

ورد نتنياهو بإعادة نشر تعليق لحزبه يصف جانتس بأنه "يقول كلاما فارغا".

وأعلنت إسرائيل عن سبع حالات إصابة بفيروس كورونا وتحركت لمنع انتشار المرض بإعادة بعض الزائرين من بعض الدول المنكوبة ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى الخارج.

وأشار استطلاع رأي أذاعت نتائجه القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إلى أن سبعة في المئة من الناخبين سيبقون في بيوتهم خشية إصابتهم بالمرض خلال الانتخابات.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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