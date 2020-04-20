هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2020 10:53 م

المسجد الحرام يخلو من الطائفين حول الكعبة بعد قرار السعودية إلغاء العمرة بسبب فيروس كورونا في صورة بتاريخ السادس من مارس اذار 2020. تصوير: جانكو عيسى - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية على تويتر، نقلا عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، إن السعودية مددت يوم الاثنين تعليق الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة في تغريدتها "السديس: استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".

وأضافت "السديس: خطة رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان المباركة تتمحور حول الاحتراز والتحوط وتكثيف عمليات التعقيم".

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وسمر حسن - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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