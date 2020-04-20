القاهرة (رويترز) - قالت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية على تويتر، نقلا عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، إن السعودية مددت يوم الاثنين تعليق الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم لوقف انتشار فيروس كورونا.
وقالت الرئاسة في تغريدتها "السديس: استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".
(تغطية صحفية نيرة عبد الله وسمر حسن - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)