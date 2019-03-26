لندن (رويترز) - أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء بأن على دول المنطقة التوحد للتصدي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بهضبة الجولان جزءا من إسرائيل.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن روحاني قوله لعبد المهدي في اتصال هاتفي "مطالب النظام الصهيوني الزائدة عن الحد وقرارات واشنطن الخاطئة تحتم على دول المنطقة تعزيز التعاون".

وقال روحاني إن التطورات في هضبة الجولان "خطيرة للغاية على الأمن الإقليمي".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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