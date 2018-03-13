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موسكو (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إن رئيس هيئة الأركان الروسية ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ناقشا الأزمة السورية بما في ذلك الوضع في الغوطة الشرقية المحاصرة.

وأضافت أن الرجلين اتفقا خلال الاتصال الهاتفي على مواصلة الاتصالات بينهما.

وتدعم روسيا الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية بينما تدعم الولايات المتحدة جماعات تعارضه.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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رويترز