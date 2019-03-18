الجزائر (رويترز) - قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في التلفزيون الرسمي يوم الاثنين إن الجيش يجب أن يكون مسؤولا عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)

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