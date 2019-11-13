هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 04:14 م

عامل نظافة يكنس الأرض أمام فرع بنك مغلق في مدينة صيدا بجنوب لبنان يوم الثلاثاء. تصوير: علي حشيشو - رويترز.

بيروت (رويترز) - قال اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية إن أعضاءه سيواصلون الإضراب حتى يوم الخميس، ليمددوا التحرك الذي تسبب في إغلاق البنوك في جميع أنحاء البلاد.

وقال جورج الحاج، رئيس اتحاد النقابات لرويترز إن جمعية المصارف اللبنانية ستبحث مع وزارة الداخلية سبل تعزيز الأمن. ولم يتضح بعد متى ستعاود البنوك فتح أبوابها.

ودعا الاتحاد للإضراب بسبب مخاوف على سلامة موظفي البنوك، في الوقت الذي تجتاح فيه الاحتجاجات البلاد ويطالب العملاء بالحصول على أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة.

(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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