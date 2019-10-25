هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 01:09 م

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يتحدث خلال مراسم في برازيليا يوم 26 سبتمبر ايلول 2019. تصوير: ادريانو ماشادو - رويترز.

برازيليا (رويترز) - يصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى أبوظبي يوم السبت في مستهل جولة تشمل ثلاثة بلدان خليجية يأمل خلالها أن يطوي صفحة خلاف دبلوماسي نشب العام الماضي مع الدول العربية بسبب اقتراح نقل سفارة البرازيل لدى إسرائيل إلى القدس.

وهذه الخطة، التي تقضي على تأييد البرازيل التقليدي لحل الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أثارت غضب الدول العربية وهددت صادرات لحوم برازيلية تقدر قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار سنويا.

وخلال زيارة إلى إسرائيل في أبريل نيسان تخلى بولسونارو عن الفكرة وأعلن بدلا من ذلك افتتاح مكتب تمثيل تجاري في القدس.

وقال كينيث نوبريجا أمين شؤون المفاوضات الثنائية مع الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في وزارة الخارجية البرازيلية إن الدعوات لزيارة الإمارات وقطر والسعودية تدل على تخطي الأزمة.

وأضاف أن بولسونارو سيسعى لتعزيز التجارة والاستثمارات مع الدول الثلاث للمساهمة في إنعاش الاقتصاد البرازيلي. وسيجتمع الرئيس البرازيلي المنتمي لليمين مع زعماء هذه الدول وسيلقي كلمة خلال مؤتمر للأعمال في الدوحة يوم الاثنين وآخر في الرياض يوم الأربعاء.

وقال إبراهيم الزبن السفير الفلسطيني لدى البرازيل إن علاقات الدول العربية مع البرازيل تتحسن على نحو مستمر.

كان بولسونارو صرح في العام الماضي بأن فلسطين ليست بلدا ولا ينبغي أن يكون لها سفارة في برازيليا على الرغم من اعتراف البرازيل بدولة فلسطين وحدود عام 1967.

وقال الزبن إن مسؤولي وزارة الخارجية البرازيلية أخبروه أن البرازيل لا زالت تدعم حل الدولتين للقضية الفلسطينية.

وأضاف "نحاول تعزيز وتنويع العلاقات بين البرازيل والدول العربية على أساس المصالح المشتركة".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك