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نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني - صورة من أرشيف رويترز.

(reuters_tickers)

بيروت (رويترز) - دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوم الأربعاء إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وحصل الزعيم الشيعي على 98 صوتا في البرلمان اللبناني المكون من 128 مقعدا وهو ما ضمن إعادة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي للمرة السادسة منذ عام 1992.

وقال بري في كلمة أمام البرلمان بعد إعادة انتخابه "سيكون على مجلسنا الكريم التزام المشاورات النيابية لإنجاز الاستحقاق الثالث المتمثل باختيار رئيس لحكومة لبنان وتكليفه بتشكيل الحكومة وصولا للثقة بأقصى سرعة ممكنة".

(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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رويترز