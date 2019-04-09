هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 10:02 م

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح بعد تعيينه رئيسا مؤقتا للجزائر بعد استقالة بوتفليقة يوم الثلاثاء. تصوير: رمزي بودينا - رويترز

من لمين شيخي وحميد ولد أحمد

الجزائر (رويترز) - تعهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في خطاب تلفزيوني إلى الأمة يوم الثلاثاء بإجراء انتخابات حرة في غضون 90 يوما وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في الحكم.

ورفض المحتجون قرار البرلمان تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة لفترة انتقالية بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

وقال بن صالح "إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، والمدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجراؤها".

وأضاف أن الجيش أصر "على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح للشعب من تحقيق تطلعاته وتجاوز الأزمة الراهنة".

وأدار الفريق قايد صالح رئيس الأركان الجزائري بحرص خروج بوتفليقة من المشهد بعد أن أعلن أنه لم يعد لائقا للاستمرار في الحكم وعبر عن تأييده للمحتجين.

ويرى المحتجون أن بن صالح جزء من طبقة حاكمة منفصلة عن الناس هيمنت على الحكم منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962.

وأدت الاحتجاجات الحاشدة إلى تفكك ما كان يوصف بحصن النخبة الحاكمة التي تضم المحاربين القدماء خلال الحرب ضد فرنسا وقادة الحزب الحاكم ورجال الأعمال والجيش والنقابات العمالية.

لكن الجزائريين يضغطون من أجل تغيير جذري منذ تخلي حلفاء بوتفليقة عنه خلال الأسابيع التي سبقت استقالته.

والمحتجون غير راغبين في المساومة على مطلبهم الخاص بجيل جديد من القادة للدولة التي فشلت في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة رغم مواردها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي.

والسؤال الحساس هو ماذا سيكون رد فعل الجيش الجزائري- ‬‬الذي راقب الاضطرابات من البداية من على الهامش- على تعيين بن صالح وعلى أي معارضة للقرار.

(إعداد محمد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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