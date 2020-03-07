هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2020 06:01 م

الرئيس اللبناني ميشال عون يرأس اجتماعا ماليا مع رئيس الوزراء حسن دياب وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة في قصر الرئاسة في بعبدا يوم السبت. (صورة لرويترز ويتم توزيعها كما تلقتها كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

بيروت (رويترز) - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم السبت أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس اذار، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وقال دياب في خطاب أذاعه التلفزيون إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات.

وأضاف دياب أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت - تحرير أحمد حسن)

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