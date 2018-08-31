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رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد في صورة من أرشيف رويترز.

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تونس (رويترز) - قال مصدر رسمي لرويترز إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد أقال يوم الجمعة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين كبار في الوزارة لشبهات فساد.

وذكر المصدر أن الإقالة شملت كاتب الدولة للطاقة والمدير العام للمحروقات ورئيس شركة الأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية في الوزارة مضيفا أن الشاهد كلف هيئة الرقابة العامة بفتح تحقيق موسع.

وأمر الشاهد بفتح تحقيق موسع وبإلحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة بعد إقالة الوزير وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين المقالين.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير سها جادو)

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رويترز