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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 10:41 ص 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:41

رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد في صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)