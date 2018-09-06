رئيس الوزراء السوري: إدلب ستعود قريبا لحضن الوطن
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بيروت (رويترز) - قال رئيس الوزراء السوري عماد خميس يوم الخميس إن محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة ستعود قريبا إلى سيادة الدولة السورية، متعهدا بالانتصار في أي حرب مقبلة.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح معرض دمشق الدولي "إدلب ستعود قريبا لحضن الوطن".
واستأنفت روسيا، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء ضرباتها للمسلحين في إدلب بشمال غرب البلاد في أعقاب قصف جوي ومدفعي استمر أسابيع من جانب قوات موالية للحكومة السورية تمهيدا فيما يبدو لهجوم شامل على آخر معقل كبير للمعارضة.
وقال خميس "سوريا انتصرت وستنتصر في أي معركة قادمة".
وكان مصدر مقرب من دمشق قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تعد لهجوم على مراحل لاستعادة محافظة إدلب، لكن تركيا حذرت من مثل هذا الهجوم. ويقيم الجيش التركي سلسلة من مواقع المراقبة على أطراف المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران يوم الجمعة في إيران، حيث من المتوقع أن يبحثوا الوضع في شمال غرب سوريا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز