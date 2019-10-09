هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 07:59 م

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد في صورة من أرشيف رويترز.

بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الأربعاء إنه سيطلب من البرلمان يوم الخميس الموافقة على تعديل وزاري.

وأضاف عبد المهدي أنه سيقدم التشكيل الوزاري الجديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل للموافقة عليه.

وهذا الإجراء هو الأحدث ضمن محاولات تهدئة المحتجين الذين طالبوا على مدى أسبوع من الاحتجاجات الدامية برحيل الحكومة والنخبة السياسية التي يرونها فاسدة.

وقتل 110 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 6000 في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية خلال احتجاجات وحملة أمنية عنيفة.

(تغطية صحفية جون ديفيسون - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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