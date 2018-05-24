رئيس الوزراء العراقي يقول إن لجنة ستحقق في مزاعم تزوير الانتخابات
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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يحيي مؤيديه في النجف بالعراق يوم الثالث من مايو ايار 2018. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.(reuters_tickers)
بغداد (رويترز) - نقل بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عنه قوله يوم الخميس إن لجنة ستحقق في مزاعم تزوير الانتخابات التي جرت في 12 مايو أيار.
وقال البيان إن ما ستُشكل هي "لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز