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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 05:50 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 17:50

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يحيي مؤيديه في النجف بالعراق يوم الثالث من مايو ايار 2018. تصوير: علاء المرجاني - رويترز. (reuters_tickers)