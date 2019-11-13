هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 07:48 ص

فلسطينية في منزل دمرته غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى تدخل دولي فوري لوقف "العدوان الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

وقال اشتية في بيان أصدره مكتبه ليل الثلاثاء "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة".

وأضاف أن "الرئيس (محمود عباس) والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج"، وشدد على أنه "لا يجب السماح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية".

وبدأ يوم الثلاثاء أسوأ قتال منذ شهور بعد أن قتلت إسرائيل قياديا كبيرا من حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران في غزة متهمة إياه بأنه العقل المدبر لهجمات وقعت ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وردا على ذلك أطلق مسلحون من حركة الجهاد الإسلامي نحو 200 صاروخ على إسرائيل طوال يوم الثلاثاء. وأدت ضربات جوية إسرائيلية أخرى ضد أهداف لحركة الجهاد في غزة إلى مقتل ثمانية فلسطينيين آخرين.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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