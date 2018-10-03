رئيس الوزراء اللبناني "متفائل جدا" بشأن تشكيل الحكومة
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رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه "متفائل جدا" بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات العامة.
ويمنع الجمود السياسي لبنان من تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يزيد المخاوف بالنسبة للاقتصاد المثقل بالديون.
وقال الحريري في تصريحات تلفزيونية عقب لقائه بالرئيس ميشال عون "اتفقنا على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب الوضع الاقتصادي والأجواء إيجابية وسيكون هناك لقاء ثان مع الرئيس عون قريبا".
وفي رده على أسئلة الصحفيين عقب الاجتماع، قال الحريري إنه "متفائل جدا" بشأن تشكيل الحكومة.
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوم الأربعاء إنه يوجد "بصيص أمل" بشأن تشكيل الحكومة وذلك وفقا لنائب من حزب بري تحدث نيابة عنه عقب اللقاء.
ونقلت قناة الجديد التلفزيونية عن النائب علي بزي قوله إن بري "يرى أنه حصل نوع من التوازن في التنازلات بموضوع تشكيل الحكومة".
وخلال الشهور الخمسة التي تلت إجراء الانتخابات عبر الحريري مرارا عن تفاؤله إزاء حدوث انفراجة قريبة.
والنقطة الشائكة الرئيسية في المفاوضات هي كيفية تلبية المطالب المتضاربة لعون المنتمي للطائفة المارونية وحزبه التيار الوطني الحر من ناحية ومنافسه الماروني سمير جعجع وحزبه القوات اللبنانية من ناحية أخرى.
واستمرت آخر حكومة لبنانية في العمل لتصريف الأعمال منذ انتخابات مايو أيار لكن البلاد بحاجة لحكومة مستقرة تنفذ الإصلاحات المطلوبة لتحسين استدامة الدين اللبناني.
ومن المقرر أن يلقي الحريري خطابا تلفزيونيا مساء الخميس.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز