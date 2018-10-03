رئيس الوزراء اللبناني "متفائل: بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه "متفائل" بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات العامة.
ويمنع الجمود السياسي لبنان من تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يزيد المخاوف بالنسبة للاقتصاد المثقل بالديون.
وقال الحريري في تصريحات تلفزيونية عقب لقائه بالرئيس ميشال عون "اتفقنا على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب الوضع الاقتصادي والأجواء إيجابية وسيكون هناك لقاء ثان مع الرئيس عون قريبا".
وخلال الشهور الخمسة التي تلت إجراء الانتخابات عبر الجريري مرار عن تفاؤله إزاء حدوث انفراجة قريبة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز