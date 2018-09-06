رئيس برلمان إيران يأمل في التوصل لاتفاق بشأن إدلب خلال قمة طهران
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رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نسبت وكالات أنباء روسية إلى رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله يوم الخميس إنه يأمل أن يتوصل رؤساء روسيا وتركيا وإيران لاتفاق نهائي بشأن منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا خلال قمة تعقد بطهران يوم الجمعة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لاريجاني قوله خلال زيارة لروسيا "أتمنى حقا خلال القمة التي ستعقد غدا في طهران، والتي سيشارك فيها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، أن يتمكن من التواصل لاتفاق نهائي مع نظيريه بشأن التطورات في إدلب".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز