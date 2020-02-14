هذا المحتوى تم نشره يوم 14 فبراير, 2020 08:41 م

لوحة إعلانية تصور عباس وهنية يستسلمان وكتب عليها "يتحقق السلام فقط مع الأعداء المهزومين" في تل أبيب يوم الجمعة. تصوير: كورنينا كيرن - رويترز.

تل أبيب (رويترز) - أمر رئيس بلدية تل أبيب يوم الجمعة بإزالة لافتات على الطرق السريعة تدعو فيما يبدو إلى استسلام القادة الفلسطينيين تحت تهديد السلاح من أجل السلام.

وكُتب على اللافتات "يتحقق السلام فقط مع الأعداء المهزومين". وتصور اللافتات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية معصوبي العينين ويستسلمان في منطقة حرب بينما تحلق طائرات هليكوبتر.

وتفاقمت الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة السلام في الشرق الأوسط الشهر الماضي ورفضها الفلسطينيون باعتبارها منحازة.

ولم يتضح من يرعى اللافتات في تل أبيب العاصمة التجارية لإسرائيل أو ما إذا كانت الحملة تهدف إلى مساعدة الأحزاب اليمينية في الانتخابات العامة التي تجرى في الثاني من مارس آذار.

وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي في بيان إن اللافتات ستتم إزالتها وإن صورتها "تحرض على العنف وتشير إلى تصرفات داعش والنازيين الذين لا نريد أن نكون بينهم".

وأضاف "حتى في موسم الانتخابات، هذه خطوط حمراء".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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