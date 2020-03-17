هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2020 10:30 م

الرئيس التونسي قيس سعيد يتحدث في تونس يوم 27 فبراير شباط 2020. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

من طارق عمارة

تونس (رويترز) - قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء إن بلاده ستفرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من يوم الأربعاء في تشديد للإجراءات التي تتخذها تونس لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقررت تونس التي أعلنت اكتشاف 24 حالة إصابة بالفيروس إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق كما أغلقت حدودها البرية وعلقت الرحلات الدولية.

ودعا الرئيس قيس سعيد في كلمة بثها التلفزيون التونسيين الى تجنب التنقلات وأن يلزموا بيوتهم قائلا إن هذا الأمر قد يكون لأيام معدودة.

وكانت الحكومة انتقدت عدم التزام كثير من المواطنين بتوصيات بتجنب التجمعات قائلة إنها ستضطر لتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف قائلا "إن الامر يتعلق بأيام معدودة وهو خير للجميع من أن تكون أياما معدودة في حياة من يصيب به(الفيروس)".

وقال سعيد أيضا إن من حق تونس على المؤسسات الدولية تفهم وضع البلاد الصعبة.

ودعا أيضا إلى الوحدة والتضامن بين التونسيين وحث على تقديم تبرعات للمساعدة على مجابهة الفيروس قائلا إنه سيكون من المتبرعين.

(تغطية صحفية طارق عمارة- إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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