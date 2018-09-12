رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار يوقعان اتفاق سلام
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رئيس جنوب السودان سلفا كير في الخرطوم في صورة بتاريخ 27 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.(reuters_tickers)
أديس أبابا (رويترز) - وقع رئيس السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار اتفاق سلام يوم الأربعاء على هامش قمة عقدت في إثيوبيا.
وانزلق جنوب السودان إلى أتون الحرب بعد عامين من استقلاله في 2011 عندما تحول النزاع السياسي بين كير ومشار إلى مواجهة عسكرية.
وسبق وانهار اتفاق سلام وقع عام 2015 بعد طرد مشار من جوبا إثر اشتباكات مع القوات الحكومية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز