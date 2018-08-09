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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 07:10 ص 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:10

صورة من أرشيف رويترز لرئيس جنوب السودان سلفا كير. (reuters_tickers)