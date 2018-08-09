رئيس جنوب السودان كير يصدر عفوا عن زعيم المتمردين مشار وآخرين
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صورة من أرشيف رويترز لرئيس جنوب السودان سلفا كير.(reuters_tickers)
جوبا (رويترز) - قال التلفزيون الرسمي إن رئيس جنوب السودان سلفا كير أصدر عفوا عن جميع المتورطين في الحرب الأهلية ومن بينهم زعيم المتمردين ريك مشار وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق سلام.
وذكر التلفزيون في وقت متأخر يوم الأربعاء "(صدر) الأمر الجمهوري رقم 14 لعام 2018 بمنح عفو عام عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة... ريك مشار تيني وآخرين من الجماعات المستبعدة التي شنت الحرب ضد حكومة جمهورية جنوب السودان من عام 2013 وحتى الآن".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز