هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 08:03 م

رئيس جنوب السودان سلفا كير (إلى الأمام) وخلفه إلى اليمين بزعيم المتمردين السابق ريك مشار خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئاسي في جوبا بجنوب السودان يوم الخميس. تصوير: جوك سولومون-رويترز.

جوبا (رويترز) - عين رئيس جنوب السودان سلفا كير يوم الجمعة زعيم المتمردين السابق ريك مشار نائبا أول له بعد يوم من اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

واستقل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 لكنه انزلق إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين. وأودى القتال بأرواح نحو 400 ألف شخص وأشعل أكبر أزمة لاجئين منذ الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994.

كان الصراع قد نشب بعدما أقال كير نائبه في ذلك الحين مشار الذي شكل فصيلا متمردا على الحكومة.

وقال بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن كير أصدر مرسوما بتعيين مشار نائبا أول لرئيس البلاد بأثر فوري.

كان الزعيمان قد اتفقا يوم الخميس على تشكيل حكومة وحدة قبل مهلة تنتهي في 22 فبراير شباط، مما مهد لتعيين مشار نائبا للرئيس يوم الجمعة.

وتأجل موعد سابق لتشكيل حكومة وحدة في 12 نوفمبر تشرين الثاني بسبب عدم الوفاء بمعايير رئيسية لاتفاق سلام وقع في 2018.

ومن المقرر أن يؤدي مشار اليمين القانونية يوم السبت إلى جانب ثلاثة نواب آخرين للرئيس تم تعيينهم يوم الجمعة أيضا.

وحل كير مجلس الوزراء أيضا وعين وزيرا جديدا لشؤون الرئاسة ومستشارا للأمن القومي. ومن المتوقع تعيين باقي أعضاء مجلس الوزراء يوم السبت.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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