هذا المحتوى تم نشره يوم 07 نوفمبر, 2019 10:31 م

رئيس جنوب السودان سلفا كير (إلى اليمين) يصافح زعيم المتمردين السابق ميك رشار في جوبا في صورة بتاريخ 19 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: جوك سولومون - رويترز.

من دينيس دومو

جوبا (رويترز) - ذكرت الرئاسة الأوغندية في بيان يوم الخميس أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار اتفقا على تأجيل تشكيل حكومة وحدة 100 يوم بعد مهلة تنقضي في 12 نوفمبر تشرين الثاني، وذلك في محاولة لكسب الوقت بعد مخاوف من تجدد الحرب في حالة ممارسة ضغوط على الجانبين.

والتقى كير ومشار في أوغندا في مسعى اللحظة الأخيرة لحل الخلافات التي تحول دون تشكيل حكومة وحدة بحلول الموعد النهائي.

وكان كير ومشار وقعا اتفاق سلام في سبتمبر أيلول 2018 تحت ضغوط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحكومات إقليمية.

ويتبادل الجانبان اللوم في عدم الوفاء ببنود رئيسية في اتفاق السلام، خاصة دمج القوات المتحاربة.

وقالت الرئاسة الأوغندية في البيان إن اجتماع يوم الخميس "عُقد في أجواء ودية".

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أن هناك "مهام حاسمة لم تكتمل" مرتبطة بالاتفاق، خاصة ما يتعلق منها "بالترتيبات الأمنية ونظام الحكم".

وأثنى متحدث باسم مشار على الاتفاق الجديد.

وقال المتحدث لام بول جابرييل لرويترز عبر الهاتف عقب اختتام الاجتماع "هذا جيد وسيتيح اتمام الترتيبات الأمنية إذا توفرت الموارد اللازمة".

ولم يرد بعد تعقيب من كير.

وقال آلان بوسويل المحلل في مجموعة الأزمات الدولية التي مقرها بروكسل "هذا يجنبنا الأسوأ حتى إن افتقر إلى تقديم مسار واضح لحل القضايا العالقة".

وأضاف قائلا "ينبغي للوسطاء الإقليميين تعزيز الجهود على أعلى المستويات لدفع عملية السلام للأمام".

وانزلق جنوب السودان الغني بموارد النفط إلى حرب أهلية في 2013 بعدما عزل كير نائبه مشار. وأودى الصراع بحياة نحو 400 ألف شخص، مما تسبب في مجاعة وأوجد أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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