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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 11:39 ص 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:39

من دنيس دومو

جوبا (رويترز) - قال التلفزيون الرسمي إن رئيس جنوب السودان سلفا كير أصدر عفوا عاما عن جميع المتورطين في الحرب الأهلية ومن بينهم زعيم المتمردين ريك مشار فيما قالت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يتعين على السلطات كذلك إطلاق سراح معارضيها غير المسلحين.

وأذاع التلفزيون الرسمي أمر العفو في وقت متأخر يوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام من توقيع كير ومشار زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة وجماعات أخرى اتفاقا لوقف إطلاق النار واقتسام السلطة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتحول خلاف سياسي بين كير ومشار عام 2013 إلى حرب أزهقت أرواح عشرات الآلاف وأجبرت ربع السكان على الفرار من ديارهم وتسببت في انهيار الاقتصاد المعتمد على النفط.

وغذى الصراع نزاعات عرقية. وفشلت اتفاقات سلام سابقة بينها اتفاق أبرم عام 2015 أوقف القتال لفترة وجيزة لكنه انهار بعد أن عاد مشار إلى العاصمة جوبا في العام التالي.

والحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة هي أكبر جماعة متمردة تقاتل حكومة كير ويسيطر مقاتلون متحالفون معها على عدة مناطق قرب العاصمة. وظهرت جماعات أخرى مناهضة للحكومة حارب بعضها بعضا.

وقال لام بول جابرييل نائب المتحدث العسكري باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان-في المعارضة الذي يتزعمه مشار إن العفو لن يكون حقيقيا حتى يفي كير بجميع الشروط الواردة في الاتفاق الموقع يوم الأحد.

وأضاف "مشار لا يمكنه الحضور إلى جوبا إلا... عندما تنتشر القوات الموحدة في جوبا ومدن كبرى أخرى في جنوب السودان".

ورفعت جنوب أفريقيا هذا العام الإقامة الجبرية عن مشار حيث احتجز منذ فراره من جنوب السودان عام 2016.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان يوم الخميس إلى إطلاق سراح عدد من معارضي الحكومة الذين تحتجزهم أجهزة المخابرات ومنهم بيتر بيار أجاك الاقتصادي البارز الذي انتقد طرفي الحرب.

وقالت جيهان هنري المديرة المساعدة لقسم أفريقيا بالمنظمة ومقرها نيويورك في بيان "يتعين على السلطات في جنوب السودان إطلاق سراح كل من احتجزتهم بشكل تعسفي وتغيير أسلوب عمل جهاز الأمن الوطني".

واعتقل ضباط من الأمن الوطني بيار وهو مدير مركز النمو الدولي التابع لكلية لندن للاقتصاد في جنوب السودان والاقتصادي السابق في البنك الدولي في يوليو تموز.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز