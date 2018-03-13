رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية وجنرالا على قائمة سوداء للأمم المتحدة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
رئيس جنوب السودان سالفا كير في جوبا يوم 22 مايو ايار 2017. تصوير: جوك سولومون - رويترز(reuters_tickers)
جوبا (رويترز) - أفاد مرسوم رئاسي بأن رئيس جنوب السودان سلفا كير أقال وزير المالية ومسؤولا عسكريا كبيرا أدرج اسمه على قائمة سوداء للأمم المتحدة.
ولم يقدم المرسوم الذي بثته الإذاعة الرسمية في وقت متأخر يوم الاثنين، سببا لقرار عزل وزير المالية ستيفن ديو داو وتعيين سالفاتور قرنق مابيورديت بدلا منه. وينحدر مابيورديت من منطقة واراب مسقط رأس كير في شمال البلاد بينما ينحدر داو من منطقة أعالي النيل.
وأقيل اللفتنانت جنرال ماريال تشانوانج يول مانجوك من منصبه مساعدا لقائد قوات الدفاع دون تقديم أسباب أيضا.
ومانجوك، الذي كان رئيسا لحرس كير الرئاسي، هو واحد من ستة جنرالات أدرج مجلس الأمن الدولي أسماءهم في قائمة سوداء "لتأجيج الصراع الجاري والمساهمة في أزمة إنسانية مدمرة" في جنوب السودان في 2015.
وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في ديسمبر كانون الأول 2013 عندما أدت أزمة سياسية إلى نشوب قتال بين قوات موالية لكير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق ريك مشار.
وقتل آلاف وتشرد ملايين في الصراع الذي اتخذ في أحيان كثيرة طابعا عرقيا. وجرى التوصل إلى عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار لكنها انتهكت.
وأضر الصراع أيضا بالاقتصاد إذ انخفض إنتاج النفط الخام إلى أقل من نصف مستوياته قبل الحرب والتي كانت 245 ألف برميل يوميا.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
رويترز