هذا المحتوى تم نشره يوم 04 فبراير, 2020 09:57 م

عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان (الى اليمين) ورئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد في الخرطوم يوم 17 أغسطس آب 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

الخرطوم (رويترز) - أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان يوم الثلاثاء أنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا يوم الاثنين.

وقال البرهان في بيان "بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية" في إشارة لمجلس الوزراء فيما يبدو.

لكنه قال إنه لا يوجد تغيير في موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية وأضاف "أؤكد أن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا".

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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