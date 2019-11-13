بيروت (رويترز) - قال النائب اللبناني علي بزي بعد اجتماع أسبوعي لكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري البرلمانية إن بري جدد يوم الأربعاء الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة شاملة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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