بيروت (رويترز) - قال النائب اللبناني علي بزي بعد اجتماع أسبوعي لكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري البرلمانية إن بري جدد يوم الأربعاء الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة شاملة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يرأس جلسة للمجلس في بيروت يوم 16 يوليو تموز 2019. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال النائب اللبناني علي بزي بعد اجتماع أسبوعي لكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري البرلمانية إن بري جدد يوم الأربعاء الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة شاملة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)