هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 10:38 م

رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز يتحدث في تيجوسيجالبا يوم 25 فبراير شباط 2019. تصوير: خورخي كابريرا - رويترز.

تيجوسيجالبا (رويترز) - وصف رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز يوم الأحد القدس بأنها عاصمة إسرائيل وقال إن بلاده ستفتح مكتبا هناك للتجارة والتعاون لكنه لم يعلن نقل السفارة من تل أبيب.

كان هيرنانديز قد أشار في الآونة الأخيرة إلى أن حكومته تدرس نقل سفارة بلاده إلى القدس وجاءت تعليقاته بشأن المدينة المقدسة خلال ظهوره في مؤتمر بشأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن.

وقال هيرنانديز في بيان أصدرته حكومته "لقد أعلنت اليوم الخطوة الأولى، وهي فتح مكتب تجاري في القدس عاصمة دولة إسرائيل، وسيكون هذا امتدادا لسفارتنا في تل أبيب".

وأضاف هيرنانديز "قلت إن خطوة ثانية ستواجه الكثير من الهجمات من أعداء إسرائيل والولايات المتحدة، لكننا سنستمر في هذا الطريق".

تأتي تعليقات هيرنانديز بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي مايو أيار نقل ترامب السفارة الأمريكية للمدينة.

ولاقت خطوة ترامب انتقادات من دول كثيرة وأثارت غضب الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون لإقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ولا تزال القدس الشرقية محتلة بموجب القانون الدولي ومن المفترض تحديد وضع المدينة في إطار أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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