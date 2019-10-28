هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 06:49 م

صورة من أرشيف رويترز التقطت من مقطع مصور بُث على شبكة الإنترنت لرجل يُزعم أنه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في أول ظهور له في مسجد بالموصل.

واشنطن (رويترز) - قال الجنرال مايك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يوم الاثنين إن السلطات الأمريكية تخلصت من أشلاء زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي ولا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن البغدادي فجّر حزاما ناسفا ليقتل نفسه عندما منه اقتربت القوات الأمريكية.

وقال ميلي للصحفيين في إفادة صحفية بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "عملية التخلص من أشلائه اكتملت وأُجريت بالشكل الملائم".

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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