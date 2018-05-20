رئيس وزراء إثيوبيا: السعودية ستفرج قريبا عن رجل أعمال سعودي إثيوبي
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أديس أبابا (رويترز) - قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن السعودية ستفرج قريبا عن رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي وهو ملياردير سعودي مولود في أثيوبيا اعتقل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار حملة على الفساد.
وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في وقت متأخر من مساء السبت لدى وصوله قادما من السعودية حيث اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة استمرت يومين.
والعمودي من أب سعودي وأم إثيوبية واستثمر بكثافة في قطاعات البناء والزراعة والتعدين في إثيوبيا وكان ضمن 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعدد من رجال الأعمال البارزين الذين اعتقلوا أثناء حملة شنتها هيئة جديدة لمكافحة الفساد.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز