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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 04:13 م 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 16:13

محتج أردني يرفع لافتة عليها صورة مرسومة لرئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في احتجاج للدعوة لإضراب عام في عمان عاصمة الأردن يوم 30 مايو أيار 2018. تصوير محمد حامد - رويترز. (reuters_tickers)