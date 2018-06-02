رئيس وزراء الأردن يرفض مطالب الاتحادات بسحب مشروع قانون للضرائب
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محتج أردني يرفع لافتة عليها صورة مرسومة لرئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في احتجاج للدعوة لإضراب عام في عمان عاصمة الأردن يوم 30 مايو أيار 2018. تصوير محمد حامد - رويترز.(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي يوم السبت إنه لن يسحب مشروع قانون للضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي مرفوع إلى البرلمان حاليا على الرغم من مطالب اتحادات عمالية ونقابات واحتجاجات على رفع الأسعار.
لكن الملقي قال إن الحكومة ستواصل مباحثاتها مع الاتحادات التي تمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص بشأن القانون وإنها ستترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة في مشروع القانون.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز