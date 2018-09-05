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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 02:35 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:35

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (إلى اليمين) ورئيس وزراء التشيك أندريه بابيش خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم الأربعاء. صورة لرويترز. (reuters_tickers)