رئيس وزراء التشيك يشيد بدور خفر السواحل الليبي ويدعو لتعزيز التعاون معه
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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (إلى اليمين) ورئيس وزراء التشيك أندريه بابيش خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم الأربعاء. صورة لرويترز.(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - أكد رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش يوم الأربعاء اعتراض بلاده على توزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي ودعا لتعاون أوثق مع ليبيا للحد من تهريب البشر عبر البحر المتوسط.
وأقر بابيش، الذي أدلى بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بصعوبة العمل مع ليبيا حيث يتواصل العنف بين فصائل متناحرة لكنه أشاد "بالدور الفعال للغاية" لخفر السواحل الليبي في سبيل الحد من عدد المهاجرين.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز