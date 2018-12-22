رئيس وزراء العراق بحث مع بومبيو الانسحاب الأمريكي من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 10:58 ص

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يلقي كلمة خلال افتتاح معرض بغداد العالمي في العراق يوم 10 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: ثائر السوداني - رويترز.

بغداد (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم السبت إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد لعبد المهدي أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ومناطق أخرى رغم انسحاب قواتها المزمع من سوريا.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما سيكون انسحابا كاملا للقوات الأمريكية من سوريا، وأعلن يوم الأربعاء أن القوات نجحت في مهمة إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية ولم تعد هناك حاجة لوجودها. وأثارت خطته انتقادات من حلفاء مثل بريطانيا وفرنسا اللتين تقولان إن المتشددين لم يهزموا تماما بعد.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان "تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي السيد مايك بومبيو شرح خلاله الوزير الأمريكي حيثيات الانسحاب المرتقب من سوريا، وأكد أن الولايات المتحدة مستمرة بالتزاماتها لمحاربة داعش والإرهاب في العراق وبقية المناطق".

وبحث عبد المهدي وبومبيو أيضا قرار واشنطن منح العراق تمديدا لمدة 90 يوما لإعفائه من العقوبات المفروضة على إيران مما سيسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيراني المهم لإنتاج الطاقة بالعراق.

وأعادت إدارة ترامب فرض عقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية في نوفمبر تشرين الثاني، وعزت ذلك لأسباب تتعلق ببرنامج طهران النووي وتدخلها في الشرق الأوسط، لكنها منحت إعفاءات لعدة مشترين لتلبية حاجات المستهلكين من الطاقة.

ومنحت واشنطن العراق إعفاء لمدة 45 يوما لواردات الغاز من إيران عندما أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. وقال مسؤولون عراقيون إنهم يحتاجون عامين تقريبا للعثور على مصدر بديل.

ويعتمد العراق بشدة على الغاز الإيراني لتغذية محطات الكهرباء، ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا عبر أنابيب في الجنوب والشرق.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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