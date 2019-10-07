هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 08:10 ص

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اليونان يوم 5 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

أربيل (العراق) (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان يوم الاثنين إن عبد المهدي بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال البيان "استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار".

وأضاف أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك