هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 08:53 ص

رئيس وزراء العراق يزور مصابا جراء غرق عبارة في الموصل يوم 21 مارس اذار 2019 - صورة لرويترز من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (يحظر إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في الأرشيف)

بغداد (رويترز) - طلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي رسميا من البرلمان إقالة محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان بعد حادث انقلاب عبارة نهرية أودى بحياة 90 شخصا على الأقل في مدينة الموصل.

وغرق العبارة، التي كانت تقل عائلات إلى موقع ترفيهي على جزيرة في نهر دجلة يوم الخميس، هو أكثر حادث منفرد يؤدي إلى سقوط قتلى بالموصل منذ استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية في صراع دام ومدمر عام 2017.

وكتب عبد المهدي رسالة إلى رئيس البرلمان نشرها مكتبه في وقت متأخر مساء يوم الجمعة قال فيها "للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي... نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه".

ويمنح القانون العراقي البرلمان الاتحادي الحق في إقالة المحافظين بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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